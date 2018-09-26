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На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2»
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На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2» 

Газета.Ru + ещё 3 4 часа назад
Фото: @nordstream2/Twitter
В минфине Украины заявили, что страна может потерять до 3% ВВП после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".
По данным ведомства, запуск газопровода позволит усилить роль ФРГ как "газового хаба" в Европе.
Как отмечается, для Украины "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток — 2" геополитическим инструментов давления на Западную Европу.
По его словам, данный проект якобы направлен на ослабление Украины.
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