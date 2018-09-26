На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2»

минфине Украины заявили, что страна может потерять до 3% ВВП после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным ведомства, запуск газопровода позволит усилить роль ФРГ как "газового хаба" в Европе.

Как отмечается, для Украины "Северный поток — 2" может привести к потерям за счет уменьшение экспорта услуг.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назвал "Северный поток — 2" геополитическим инструментов давления на Западную Европу.

По его словам, данный проект якобы направлен на ослабление Украины.