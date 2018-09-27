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Украина взялась за предприятия России
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Украина ввела санкции в отношении ряда транспортных компаний России 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Минэкономики Украины ввело санкции в отношении ряда российских предприятий, в том числе компаний «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газголдер» и других предприятий, следует из сообщения СБУ.
«Указанные санкционные меры предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины и другие ограничения, которые не позволят нарушителям в дальнейшем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в Украине и предотвращают вывод капиталов за пределы нашего государства», — говорится в сообщении СБУ, которая инициировала применение специальных санкций.
«Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018 года ряд российских юридических и физических лиц заключили «внешнеэкономические соглашения» с транспортными предприятиями, работающими на временно оккупированной территории. На основании этих договоров происходит систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска «Изварино», «Должанский» и «Красная Могила» Луганской таможни», — заявили в украинской службе.
По данным СБУ, российские компании пытались наладить работу с предприятиями Украины на территории ЛНР и ДНР.
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