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Маску предъявили обвинения в мошенничестве
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Маску предъявили обвинения в мошенничестве 

РИА Новости + ещё 63 19 часов назад
Фото: © AP Photo / Ringo HW Chiu
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила основателю Tesla Илону Маску обвинения в мошенничестве из-за его заявлений о намерениях сделать компанию непубличной.
Ранее сообщалось, что министерство юстиции США ведет уголовное расследование по поводу возможного мошенничества в связи с заявлениями основателя Tesla Илона Маска о намерении осуществить обратный выкуп акций компании. Акции Tesla на сообщении о расследовании минюста упали на торгах на 6%.
"Это дело включает серию ложных и вводящих в заблуждение заявлений, сделанных Илоном Маском, генеральным директором Tesla, Inc. 7 августа 2018 года относительно того, чтобы сделать Tesla, публичную акционерную компанию, частной", — говорится в иске, который SEC подала в окружной суд США по южному округу Нью-Йорка.
Согласно иску, заявления Маска привели к "путанице и сбоям" на бирже и нанесли вред инвесторам.
Илон Маск в августе заявил в Twitter, что обеспечил финансирование для выкупа акций Tesla в свободном обращении по цене 420 долларов за штуку, но после встречи с инвесторами объявил об отказе от этих намерений. Предприниматель отметил, что за решение сохранить текущий статус компании высказалось большинство ее инвесторов, у части которых нет возможности дальнейших вложений. Другой причиной в пользу своего выбора Маск назвал отвлекающий слишком много ресурсов и времени процесс превращения компании в частную и непубличную.
Объявление о планах в Twitter, а не в документах, направляемых регулятору, нетипично для крупных американских публичных компаний. Кроме того, СМИ писали, что о планах Маска ничего не знали заранее и члены правления Tesla.
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