Тимошенко озвучила дерзкий план на посту президента

Тимошенко заявила о планах ликвидировать «Нафтогаз» в случае победы на выборах президента

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что если она победит на выборах президента Украины, то ликвидирует компанию «Нафтогаз» , так как она является ненужным посредником.

Об этом она сказала на брифинге своей партии.

«Через полгода, в первую очередь, мы ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А также, если НАК «Нафтогаз» насоздаёт другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать, для продажи природного газа украинцам, для потребностей людей… все это будет ликвидировано», — сказала она.

Она также добавила, что её партия зарегистрировала в парламенте страны законопроект, который запретит проводить какие-либо манипуляции с украинской ГТС.

Также Тимошенко прокомментировала заявления руководства «Нафтогаза», которое рассказало о целесообразности продажи доли ГТС страны международным партнёрам. По её словам, это «афёра столетия».

«Я так поняла, Пётр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать её себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.

Политик заявила, что стоимость сооружения ГТС Украины составляет около $300 млрд