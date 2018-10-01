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В «Нафтогазе» оценили планы Тимошенко на компанию
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«Нафтогаз» прокомментировал обещание Тимошенко ликвидировать компанию 

Rambler News Service + ещё 35 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ликвидация «Нафтогаза Украины» не позволит Киеву получить $2,6 млрд от «Газпрома», которые российская компания должна выплатить по решению Стокгольмского арбитража, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить "Нафтогазу" $2,6 млрд с процентами по уже проигранному "Газпромом" транзитному делу, а также избежать риска проиграть "Нафтогазу" и в новом арбитражном деле, где наши дополнительные требования уже превышают $12 млрд Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, "Нафтогазом" и "Газпромом", то ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги от "Газпрома"», — написал Витренко на своей странице в Facebook.
Он также отметил, что ликвидация «Нафтогаза» поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи Украины.
«Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз"», — подчеркнул Витренко.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что «Нафтогаз Украины» должен быть ликвидирован как ненужный посредник. По словам Тимошенко, в случае ее победы на президентских выборах рынок газа на Украине будет демонополизирован.
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