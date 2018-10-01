В «Нафтогазе» оценили планы Тимошенко на компанию

«Нафтогаз» прокомментировал обещание Тимошенко ликвидировать компанию

Юрий Витренко. Ликвидация «Нафтогаза Украины» не позволит Киеву получить $2,6 млрд от «Газпрома» , которые российская компания должна выплатить по решению Стокгольмского арбитража, заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза»

«Ликвидация "Нафтогаза" позволит "Газпрому" не платить "Нафтогазу" $2,6 млрд с процентами по уже проигранному "Газпромом" транзитному делу, а также избежать риска проиграть "Нафтогазу" и в новом арбитражном деле, где наши дополнительные требования уже превышают $12 млрд Поскольку речь идет о контрактных отношениях между двумя компаниями, "Нафтогазом" и "Газпромом", то ликвидация "Нафтогаза" не позволит Украине получить эти деньги от "Газпрома"», — написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что ликвидация «Нафтогаза» поставит под угрозу надежность поставок газа украинским потребителям и увеличение собственной добычи Украины.

«Именно для того, чтобы надежность поставок газа потребителям и развитие собственной ресурсной базы не зависела от "милости" других стран и создают национальные компании, такие как "Нафтогаз"», — подчеркнул Витренко.