Эстония получила «удар» от США из-за связей с РФ

США наказали компании за сотрудничество с Россией

США внесли эстонские компании в черный список за сотрудничество с Россией. Запрет коснулся Eastline Technologies, Real Components и Adamir.

Эти компании поставляли в РФ электронику из США. В Соединённых штатах компании закупали вентильные матрицы и через Эстонию и Финляндию перевозили их в Россию. По законам США, для этого требуется лицензия, заявили в американском министерстве торговли.

В документе ведомства отмечается, что санкции наложены на экс-владельцев этих эстонских фирм Валерия Космачева и Сергея Ветрова , которые «до сих пор активно участвуют в делах компаний». Бизнесмены лишены «экспортных привилегий на 180 дней». Они не смогут косвенно или напрямую закупать товары, программное обеспечение или технологии, на экспорт которых нужна лицензия.

ранее News.ru сообщал, что министерство торговли США ввело санкции против 12 российских компаний. По мнению Вашингтона, они действуют вразрез с интересами национальной безопасности Штатов.