Ещё
«РоссТур» прекратил работу с тремя туроператорами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.55
$
65.90
75.75
76.09
Прогноз
08.10 – 15.10
$
65.60
76.60
Индексы и котировки Brent
85.34
+0.13 Золото
1198.16
–0.25 РТС
1196.03
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
03.10
1.1523
–0.0150
19.09
1.1672
02.10
27.09
23.09

Центр бронирования «РоссТур» приостановил сотрудничество с тремя крупными туроператорами 

ТАСС + ещё 15 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Центр бронирования "РоссТур" приостановил сотрудничество с тремя крупными российскими туроператорами "Пегас Туристик", "Корал Трэвел" и "Санмар", что могло произойти в связи с задолженностью. Таким мнением поделилась с ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
"Вчера вечером турагентства получили рассылку, в которой компания "РоссТур" сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". О причинах возникших проблем в рассылке не говорится, но очевидно, что операторы могли прервать отношения с партнером в связи с задолженностью", — заявила Тюрина в беседе с ТАСС.
Она добавила, что в рассылке "РоссТура" говорится о том, что с компаниями, с которыми центр бронирования приостановил сотрудничество, ведутся переговоры. Со всеми остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. Компания продолжает функционировать, отметила Тюрина. При этом все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по не оплаченным заявкам все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования, уточнила представитель РСТ.
По ее словам, "РоссТур" формально — это туроператор, сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии предоставлены компанией ERV на сумму 50 млн рублей. Но фактически это центр бронирования, а "офисы продаж"— это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке "офисов" на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге (54), в Санкт-Петербурге (44), в Москве (19), в Омске (17), в Самаре (15), точки продаж есть в Казани, Нижнем Новгороде и Тольятти, заметила пресс— секретарь РСТ.
ТАСС: последние новости
Россельхознадзор попросил суд приостановить работу "Петелинской птицефабрики" Forbes: состояние 400 богатейших людей США приблизилось к $3 трлн Bloomberg включил владельца сети "Красное и Белое" в список долларовых миллиардеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пилят сук, на котором сидят»72
Россияне скатятся в бедность в 2019 году760
Путин вернулся к теме пенсионных изменений276
Путин назвал «колоссальную» ошибку США77
ЕС вводит новые пошлины против РФ3
Видео
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
01:39
Россияне скатятся в бедность в 2019 году
Личный счет Статьи
05:44
Путин назвал «колоссальную» ошибку США
Экономика
02:59
Как жить без доллара: правительство раскрыло детали
Экономика Статьи
03:42
«Газпром» замахнулся на рекорд
Компании Рынки
03:12
Деньги россиян ушли «в матрасы»
Личный счет Рынки
01:15
Украина заявила об угрозе «Турецкого потока»
Экономика
02:59
Кремль рассказал об отказе России от доллара
Экономика
02:59
Путин поддержал идею дедолларизации
Экономика
01:36
Украину взрывают изнутри
Компании Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение