«РоссТур» прекратил работу с тремя туроператорами

Центр бронирования «РоссТур» приостановил сотрудничество с тремя крупными туроператорами

"Вчера вечером турагентства получили рассылку, в которой компания "РоссТур" сообщила о приостановке сотрудничества с туроператорами "Пегас Туристик", "Корал Тревел" и "Санмар". О причинах возникших проблем в рассылке не говорится, но очевидно, что операторы могли прервать отношения с партнером в связи с задолженностью", — заявила Тюрина в беседе с ТАСС.

Она добавила, что в рассылке "РоссТура" говорится о том, что с компаниями, с которыми центр бронирования приостановил сотрудничество, ведутся переговоры. Со всеми остальными операторами сотрудничество продолжается в штатном режиме. Компания продолжает функционировать, отметила Тюрина. При этом все заявки с вылетом до 4 октября оплачены в полном объеме, а по не оплаченным заявкам все решения будут приниматься индивидуально, в том числе будут производиться перебронирования, уточнила представитель РСТ.

По ее словам, "РоссТур" формально — это туроператор, сведения о нем внесены в единый федеральный реестр, финансовые гарантии предоставлены компанией ERV на сумму 50 млн рублей. Но фактически это центр бронирования, а "офисы продаж"— это турагентства, которые через него покупали для своих клиентов туры других туроператоров. В списке "офисов" на сайте компании представлено 422 агентства в 161 городе. Больше всего в Екатеринбурге (54), в Санкт-Петербурге (44), в Москве (19), в Омске (17), в Самаре (15), точки продаж есть в Казани, Нижнем Новгороде и Тольятти, заметила пресс— секретарь РСТ.