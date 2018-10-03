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Выпуск «Петелинки» потребовали остановить
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Россельхознадзор потребовал остановить «Петелинскую птицефабрику» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Управление Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области через суд потребовало приостановить выпуск продукции на «Петелинской птицефабрике», входящей в группу «Черкизово», из-за выявления сальмонелл и листерий.
«В сентябре 2018 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обратилось в суд с заявлением о приостановлении реализации продукции птицеводства производителя АО «Петелинская птицефабрика», входящего в группу «Черкизово», — говорится в сообщении на сайте федерального ведомства.
Основанием для этого требования стало повторное выявление сальмонелл и листерий, которые были найдены в продукции птицефабрики в одном из магазинов сети ООО «Авоська-Два» в Москве.
Исследовались пробы частей тушек-бройлеров «Петелинка».
Отмечается, что в мае 2018 года АО «Петелинская птицефабрика» уже было привлечено за аналогичное правонарушение к штрафу в 300 тыс. рублей.
Также в птицеводческой продукции производителя были обнаружены другие нарушения: сальмонеллы в продукции из магазина «ИКС 5 Гипер», обнаруженные управлением по Костромской и Ивановской областям; антибиотики в пробах продукции из магазина ООО «Городской супермаркет»; листерии в пробах в магазине ООО «Новый свет».
«Россельхознадзор ходатайствует о приостановлении деятельности предприятия на срок до 90 суток либо о наложении административного штрафа на юридическое лицо в размере от 700 тыс. до1 млн рублей», — говорится в сообщении.
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