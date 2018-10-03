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Курц поддержал «Северный поток — 2»
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Курц заявил о поддержке «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 14 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Европейские государства поддерживают проект газопровода "Северный поток-2", при этом интересы Украины при его реализации должны быть соблюдены, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.
"У нас есть собственные интересы, при этом Европейский союз с полной ответственностью подходит к этому вопросу. Хотел бы вас уверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают его. Конечно, есть еще некоторые правовые вопросы, которые нужно прояснить", — заявил Курц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отвечая на вопрос о потенциальной опасности выхода европейских партнеров из проекта из-за опасности односторонних санкций США.
При этом он подчеркнул важность обеспечения энергетической безопасности Европы.
"Австрия поддерживает в этой связи "Северный поток-2"… Но для нас очень важно, что интересы Украины как важного транзитного государства были бы соблюдены. Есть вопрос Украины, который нужно прояснить", — подчеркнул Курц.
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