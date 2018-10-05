Amazon и Apple опровергли данные о китайских чипах-шпионах

Apple и Amazon опровергли сообщения о шпионских чипах в своих серверах

Apple и Amazon опровергли ранее появившуюся информацию о китайских шпионских чипах в своих серверах, отметив, что они не обнаружили вредоносные элементы в своих компьютерах, заявление компаний опубликовало агентство Bloomberg

Ранее агентство сообщило со ссылкой на данные, полученные от 17 неназванных источников, что китайские хакеры устанавливали шпионские микрочипы в комплектующие для серверов крупнейших американских компаний, в том числе Apple и Amazon.

По данным Bloomberg, после проведенной в 2015 году проверки нескольких серверов, которую заказала компания Amazon, в них якобы были обнаружены подозрительные микрочипы. Компания, как утверждало агентство, передала информацию об этом властям США, которые начали расследование.

После проверки американские специалисты выяснили, что установленные микрочипы давали хакерам возможность шпионить за деятельностью компаний, заявили источники агентства.

Расследование также показало, что чипы были установлены на китайских фабриках, где производились комплектующие. Причастной к этому Bloomberg назвало компанию Super Micro Computer Inc., которая поставляла комплектующие огромному числу клиентов более чем в 100 странах мира.

По данным источников агентства, участие в операции по установке чипов принимало даже особое подразделение китайской армии.

Ранее СМИ сообщали о тайно разработанном российскими спецслужбами новом виде вредоносной программы, которую буквально невозможно удалить с компьютера.