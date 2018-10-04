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Еще один бизнесмен из «списка Титова» захотел вернуться
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Еще один бизнесмен из «списка Титова» планирует вернуться в Россию 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: Фото : страница Константина Дюльгерова в Facebook
Предприниматель из Нижневартовска Константин Дюльгеров из так называемого "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова в ближайшее время планирует вернуться в Россию, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
В начале февраля бизнес-омбудсмен Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину.
По информации прокуратуры Югры, уроженец Украины Дюльгеров в РФ обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. "1 октября 2018 года следователь… изменил меру пресечения для фигуранта "лондонского списка Титова" Константина Дюльгерова — с заключения под стражу на подписку о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в сообщении.
"В постановлении об изменении меры пресечения говорится о том, что обращение уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в поддержку Дюльгерова рассмотрено в Генпрокуратуре РФ. С учетом выраженного обвиняемым желания добровольно явиться для участия в следственных действиях на территории России, а также восстановления в судебном порядке права собственности потерпевшего, мера пресечения изменена на не связанную с лишением свободы", — отмечает пресс-служба омбудсмена, добавив, что Дюльгеров готов в ближайшее время вернуться в Россию, о чем письменно уведомил Титова.
Обращение от Дюльгерова поступило к Титову в декабре 2017 года. В 2014 году заявитель был привлечен в качестве обвиняемого по факту хищения долей в уставном капитале ООО ТК "Самотлор", объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.
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