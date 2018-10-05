«Нафтогаз» заявил о «плане Б» против «Северного потока-2»

«Нафтогаз» рассказал о «плане Б» на случай запуска «Северного потока — 2»

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко заявил о наличии у Киева "плана Б" на случай запуска "Северного потока — 2", согласно которому украинская компания потребует от России компенсацию в размере 12 миллиардов долларов. Об этом он заявил в эфире украинского "Пятого канала"

Как отметил Витренко, Украина уже подала в Международный арбитраж иск к России для компенсации ущерба, который будет причинен Украине из-за запуска "Северного потока — 2" и простоя украинской газотранспортной системы после окончания срока действия контракта на транзит газа после 2019 года.

Представитель "Нафтогаза" при этом подчеркнул, что в данном случае речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки", а не об уровне тарифа на транзит газа как таковой.

В июле "Нафтогаз" подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Ранее в декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.