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«Пир во время чумы»
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«Пир во время чумы» — в Госдуме прокомментировали действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому» 

ТК «Звезда» + ещё 1 11 октября 2018
Ранее украинская компания зачислила девять миллионов долларов, которые «Газпром» переплатил за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому». Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
«Эта ситуация с удержанием денег, которые были получены в уплату транзита, напоминает пир во время чумы», — сказал он.
По его словам, эта ситуация очень характерна для «Нафтогаза» и позиции Украины по этим вопросам. Завальный отметил, что все такие решения будут иметь долговременный характер не в пользу «Нафтогаза» или Украины.
Политик подчеркнул, что должно быть принято решение, которое устраивает все стороны и поможет построить долгосрочные отношения между компаниями.
Депутат выразил мнение, что украинская компания не вернет удерживаемые средства, так как Украина находится в преддефолтном состоянии. По его словам, если она не получат очередной транш, ее положение ухудшится. Завальный считает, что ухудшать отношения в вопросах энергетики и экономического сотрудничества со страной-соседом — «пилить сук, на котором сидишь».
Ранее «Нафтогаз» зачислила девять миллионов долларов, которые «Газпром» переплатил за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.
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