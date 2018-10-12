У «Кэшбери» начались проблемы

У финансовой пирамиды «Кэшбери» начались проблемы

Группа компаний «Кэшбери» приостановила свою работу до 1 ноября, заявил председатель правления группы Артур Варданян в своем обращении, опубликованном на YouTube.

«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами», — сказал он, отметив, что трудности временны.

По словам Варданяна, в течение двухнедельной «новостной вакханалии» блокировались счета компании, запугивались лидеры, шантажировались партнеры «Кэшбери», проводились «множественные вредоносные действия с сайтом».

В конце сентября Центробанк рассказал о рисках инвестирования в «Кэшбери», в деятельности которой присутствуют «признаки финансовой пирамиды». К ним, в частности, относятся деятельность, основанная на принципах сетевого маркетинга, обещание сверхвысокой доходности и агрессивная реклама.