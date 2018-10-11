КБ Стрелка и Cisco подписали соглашение о намерениях

КБ «Стрелка» и Cisco планируют совместно развивать решения по направлению «Умный город» — стороны подписали соответствующее соглашение о намерениях, говорится в сообщении «Стрелки».
«В рамках сотрудничества КБ "Стрелка" и Cisco планируют участвовать в разработке стратегии развития по направлению "Умный город" и пилотировании таких решений в различных регионах РФ. Важной частью подписанного соглашения является, в частности, то, что КБ "Стрелка" станет первой российской компанией, которая локализует панель управления решения Cisco Kinetic for Cities», — говорится в сообщении.
«Цифровизация городов — необратимый процесс, который изменит наши города в 21 веке так же сильно, как в 20 веке их изменил автомобиль. Задача КБ "Стрелка" сегодня заключается в том, чтобы создавать решения, которые позволят российским городам и их жителям быть конкурентоспособными на глобальном и региональном уровне», — прокомментировал гендиректор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев, слова которого приводятся в сообщении.