МВД начало проверку «Кэшбери»

Источник: МВД РФ проверяет группу «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды

МВД России начало проверку группы "Кэшбери" на признаки финансовой пирамиды, соответствующий запрос направил в ведомство Центробанк . Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"В настоящее время по запросу Центробанка в МВД России началась проверка группы "Кэшбери" на признаки финансовой пирамиды. По результатам всех проведенных проверок полицией будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, после проверки в отношении организаторов группы может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").