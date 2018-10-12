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МВД начало проверку «Кэшбери»
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Источник: МВД РФ проверяет группу «Кэшбери» на признаки финансовой пирамиды 

ТАСС + ещё 10 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МВД России начало проверку группы "Кэшбери" на признаки финансовой пирамиды, соответствующий запрос направил в ведомство Центробанк. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"В настоящее время по запросу Центробанка в МВД России началась проверка группы "Кэшбери" на признаки финансовой пирамиды. По результатам всех проведенных проверок полицией будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.
По его словам, после проверки в отношении организаторов группы может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").
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