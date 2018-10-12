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ЦБ отозвал лицензию у московского банка
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ЦБ отозвал лицензию у московского «ПИР Банка» 

RT на русском + ещё 2 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Центробанк России отозвал с 12 октября лицензию у московского «ПИР Банка».
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов ООО ПИР Банк, рег. № 2655, г. Москва (приказ Банка России от 12 октября 2018 года №ОД-2646)» — говорится в сообщении на сайте регулятора.
Согласно рейтингу РИА Новости, банк на 1 сентября занимал 296-е место в банковской системе России.
Ранее Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Флора-Москва» и банка КОР (Волгоград)..
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