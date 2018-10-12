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Alibaba поможет российским компаниям в Китае
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Alibaba поможет российским компаниям продавать товары в Китае 

BFM.RU + ещё 9 13 часов назад
Фото: Reuters
AliExpress (входит в Alibaba Group) поможет открытию представительств российских производителей на одной из своих платформ в Китае — Tmall. Компания обсуждает возможность продажи китайским пользователям товаров таких брендов, как «Балтика», «ВкусВилл», «Объединенные кондитеры», KDV Group и других. Об этом РБК рассказал глава AliExpress в России Лю Вей.
По его словам, Tmall будет закупать российские товары у поставщиков, самостоятельно привозить их на свой склад в Китае, а затем выставлять на своей площадке. Такая схема позволит доставлять товары местным покупателям в течение одного дня.
Представитель холдинга «Объединенные кондитеры» отметил, что они начали работать с группой с 2017 года, открыв шоурум (интернет-витрину) на платформе Alibaba.com. «Сейчас ведем активную работу с Tmall для поставки уже полюбившегося шоколада и печенья „Алёнка“ китайским потребителям напрямую», — подтвердил он. Представители «ВкусВилла» и «Балтики» также подтвердили, что ведут переговоры о сотрудничестве с Tmall.
По словам представителя AliExpress, на первом этапе компания договаривается с 30 поставщиками, речь идет примерно о 1 тыс. товарных наименований. Каким будет оборот от продажи российских товаров в Китае и сколько на этом сможет заработать Alibaba, в компании не прогнозируют.
Население Китая составляет около 1,4 млрд человек. Представитель AliExpress отметил, что покупатели в Китае хотят пробовать новые товары. Российская продукция считается экологически чистой. Основная задача компании — увеличивать количество продавцов на своей платформе. В перспективе компании, с которыми площадка будет сотрудничать в Китае, смогут стать ее партнерами и в России.
По итогам 2017 года Китай был на втором месте среди покупателей российского продовольствия после Египта. Китай закупил в России продовольствия на $1,717 млрд Китаю в России интересны в первую очередь рыба и морепродукты, а также растительные масла.
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