Рынок МФО: «консервации» нововведений не будет

10 октября 2018 года представители регулятора, лидеры рынка и эксперты микрофинансирования встретились в Москве на MFO Russia Forum 2018, чтобы обсудить главные события уходящего года и обозначить актуальные тренды развития отрасли.

Форум стал крупнейшим мероприятием бизнес-формата в сфере микрофинансирования, в его работе приняли участие более 400 делегатов.

Повестка дня отличалась насыщенностью: помимо пленарного заседания были организованы три параллельных потока сессий по практическим вопросам, круглые столы и мастер-классы, выставка B2B-решений, а также интеллектуальный ринг на тему «Нужны ли бизнесу социальные проекты?».

В рамках стратегической сессии выступили сразу три представителя Центрального банка Роман Новиков , начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, изложил планы регулятора в отношении концепции пропорционального регулирования на рынке МФО.

По его словам, планируются несколько новаций, которые будут внедряться на горизонте пяти лет. Все изменения будут предварительно обсуждаться с профессиональным сообществом, заверил спикер.

Что касается «иксов» (предельного размера задолженности по отношению к сумме займа), этот показатель по-прежнему планируется плавно снижать и довести до значения 1,5.

Начальник Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Сергей Колганов отметил, что МФО обязаны передавать сведения в бюро кредитных историй. Однако одни участники рынка до сих пор не имеют договорных отношений с БКИ, другие допускают существенные различия между данными, предоставляемыми в БКИ, и теми, что содержатся в отчетности.

Часть «провинившихся» компаний уже исключены из государственного реестра, другим вынесены предписания об устранении нарушений.

В свою очередь глава Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексей Чирков сделал обзор нескольких важных новелл, которые ожидают рынок микрофинансов. В частности, он сообщил о планах уточнить понятие профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов.

«Это хорошая новость для рынка, поскольку упрощается борьба с нелегальными кредиторами», — подчеркнул Алексей Чирков.

Кроме того, регулятор намерен ввести запрет на взыскание в судебном порядке задолженности, которая образовалась вследствие выдачи займа нелегальным кредитором. В законодательстве также будет отражен запрет на уступку прав требования по договору потребительского займа лицам, не имеющим права на осуществление взыскания. Соответствующие поправки уже приняты в первом чтении.

Представитель ЦБ также сообщил, что будут внесены изменения в базовый стандарт МФО, касающиеся совершенствования работы с жалобами заемщиков. Он отметил, что Банк России будет наращивать усилия, направленные на улучшение имиджа микрофинансовой отрасли.

Руководитель Управления по разработке клиентских продуктов и сервисов МФК «МигКредит» Надежда Димченко приняла участие в работе сессии «Эффективность бизнес-процессов». Ее доклад «Космические скорости МФО: деньги за секунду" вызвал большой интерес экспертов.

»Общая позиция участников рынка заключается в том, что регулятору надо повременить с внедрением дополнительных изменений и дать возможность адаптировать бизнес под уже сделанные новации. Если говорить о работе МФО в целом, то вопрос выживания для них заключается в развитии технологий. Если конкурировать с банками по ставке мало реально, то проектный менеджмент и соответствующая IT инфраструктура дают возможность быстро запускать новые продукты и обеспечивать современный сервис, что всегда будет востребовано потребителями финансовых услуг», — считает Надежда Димченко.

Организаторами MFO Russia Forum 2018 выступило СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР.

МФК «МигКредит» была основана в 2011 году и на текущий момент является лидером рынка микрофинансирования в России по размеру действующего кредитного портфеля. Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн— и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 44 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (950 тыс. займов). «МигКредит» динамично развивается и стремится упрочить лидерские позиции за счет запуска новых продуктов, обеспечение дополнительных сервисов и услуг. За 2017 год предоставление кредитов выросло более чем на 50%, а общий портфель займов превысил 3,8 млрд рублей. В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».