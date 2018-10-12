Племенное хозяйство расширяет поголовье КРС при финансовой поддержке Корпорации МСП

Компания «Маяк» (п. Ладва, Республика Карелия), одному из ведущих племенных хозяйств Карелии, открыта кредитная линия в Банке «Возрождение» на сумму 5 млн рублей. Финансирование обеспечено поручительством Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов мало и среднего предпринимательства. В рамках программы средства предоставляются по ставке не более 9,6% годовых для субъектов среднего бизнеса и не более 10,6% годовых — для малого. Финансовая поддержка направлена на сезонную закупку кормов (жома) и горюче-смазочных материалов.

«Ежегодно мы увеличивает поголовье КРС, в том числе дойного стада. К концу текущего года планируется увеличение дойного стада с 500 до 600 годов. Для приобретения дополнительного объема кормов было принято решение воспользоваться заемным финансированием по низкой ставке в рамках госпрограммы. Часть средств направлена на закупку топлива и смазочных материалов для сельскохозяйственной техники», — отметила генеральный директор ООО «Маяк» Игорь Клопот.

Племенное хозяйство Маяк — один из крупнейших производителей молока на территории Республики Карелия. В настоящее время поголовье стада составляет свыше 1000 голов. В 2015-2016 годах в ООО «Маяк» введен в действие новый животноводческий комплекс на 400 голов с доильно-молочным залом. Отличительной особенностью технологии производства молока в ООО «Маяк» является использование современного доильного зала типа «Карусель». Заказчикам поставляется молоко высшего качества с жирностью 3,8-4,0%.

В 2017 году ООО «Маяк» получило статус Племенного репродуктора КРС айрширской породы. Ежегодно предприятие поставляет до 50 нетелей в различные регионы РФ. В собственности предприятия находится более 2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, что позволяет обеспечивать стадо необходимым объемом сена и силоса.

По состоянию на 12 октября 2018 года субъекты МСП Республики Карелия получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 5,7 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 10,3 млрд рублей.