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Tesla перешла на алкоголь
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Илон Маск изобрел сорокаградусный напиток Teslaquila 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Новый сорокаградусный напиток будут выпускать в США и на Ямайке.
Компания Tesla, производящая электромобили, подала заявку на регистрацию товарного знака Teslaquila. Об этом в своем Twitter написал основатель, генеральный директор и председатель совета директоров компании Илон Маск.
«Скоро появится», — написал Маск в подписи к своей публикации.
Как сообщает канал CNBC, новый сорокаградусный напиток будут выпускать в США и на Ямайке. Компания уже подала заявку в американском Бюро регистрации патентов и товарных знаков.
Teslaquila представляет из себя напиток, изготавливаемый путем дистилляции сока агавы.
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