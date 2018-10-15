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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Росмедстрах-К» 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Банк России приказом от 9 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования у страховой компании "Росмедстрах-К" (регистрационный номер 2191). Это следует из сообщения регулятора.
Такое решение было принято в связи с неустранением компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, из-за которых в конце сентября действие лицензии было приостановлено.
"Росмедстрах-К" занимается обязательным медицинским страхованием. Согласно информации на сайте компании, она основана в Курсе в 1994 году и имеет 20 офисов в Курской области и шесть пунктов выдали полисов ОМС в самом Курске. Численность застрахованных лиц по состоянию на апрель 2018 года составляла 412,4 тыс. человек.
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