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Вексельберг обжалует санкции США
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Вексельберг намерен обжаловать направленные против него санкции 

ТАСС + ещё 20 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Виктор Вексельберг считает, что санкции минфина США были наложены на него необоснованно и намерен доказать их неправомерность. Об этом Вексельберг сообщил ТАСС.
"Считаем санкции необоснованными, будем их обжаловать в установленном порядке", — сказал он.
В апреле 2018 года США внесли в санкционный список владельца "Реновы" Виктора Вексельберга и саму компанию "Ренова". Юридическим и физическим лицам США запрещается вести любой бизнес с фигурантами списка, блокируются долларовые расчеты и активы в США.
"Ренова" владеет и управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом.
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