Директором по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка назначен Станислав Клещельский

Директором по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка назначен Станислав Клещельский, сменивший на этом посту Алексея Гиязова , перешедшего в Альфа-Банк , сообщили Sostav в пресс-службе Сбербанка.

Станислав Клещельский с 2013 года отвечал за направление маркетинга корпоративного бизнеса в части цифровых продуктов и пассивов в Сбербанке. В 2016 году стал руководителем направления маркетинга цифровых продуктов, а также сервисов бесконтактной оплаты смартфоном для розничных клиентов. Активно внедрял новые инструменты продвижения цифровых сервисов, в 2018 году интегрировал в бизнес 2 маркетинговые команды для разработки и выведения на рынок Stories и денежных открыток в мобильном приложении Сбербанк Онлайн.

Ранее подтвердилась информация о том, что бывший директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов назначен на должность директора по маркетингу Альфа-Банка. На новом посту он будет отвечать за стратегическое развитие маркетинга, управление стоимости бренда и продвижение продуктов и сервисов Альфа-Банка.