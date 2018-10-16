ВТБ получит долю Магомедова

РБК: долю Магомедова в «Трансконтейнере» получит ВТБ

По их словам, пакет перейдет банку за долги, после чего ВТБ продаст его стратегическому инвестору.

«Структурно верно, но по скорости не знаю», — отметил один из собеседников.

15 октября председатель совета директоров FESCO Лейла Маммедзаде сообщила, что компания находится «в финальной, завершающей части» переговоров по продаже 25,07% «Трансконтейнера».

Представитель Invest AG Абрамова (операционный партнер в «Енисей Капитале») не предоставил комментария. Представитель ПГК (входит в UCL Лисина) отказался от комментариев.

Треть FESCO принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову. Он и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

«Трансконтейнер» — крупнейший железнодорожный контейнерный оператор России. В 2017 г. компания перевезла 46% от общего объема перевозок — 1,777 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Чистая прибыль компании в прошлом году по МСФО составила 6,5 млрд руб. — это вдвое больше, чем в 2016 г.