У «Газпрома» появились проблемы с «Силой Сибири»

«Газпром» не смог найти поставщиков труб для участка «Силы Сибири» на 47,4 млрд рублей

«Газпром» признал несостоявшимися пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 47,416 млрд руб. из-за отсутствия поданных заявок, говорится в материалах компании.

«На участие в запросе предложений заявок не представлено. Комиссия по подведению итогов запроса предложений ПАО "Газпром закупки" решила признать запрос предложений несостоявшимся», — говорится в проколах каждой из пяти закупок.

Ранее «Газпром» объявил тендеры на поставку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» газопровода «Сила Сибири». Заказчиком являлась компания «Газпром комплектация», дочерняя компания «Газпрома».

Три тендера на поставку труб для участков «Ковыкта — Чаянда» (0 — 209,6 км), «Ковыкта — Чаянда» (209,6 — 422,3 км) и «Ковыкта — Чаянда» (422,3 — 611,5 км) предполагали закупку на 11,854 млрд руб. каждый, четвертый тендер предполагал закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (611,5 — 663,9 км) на 3,105 млрд руб., пятый — закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (663,9 — 803 км) на 8,749 млрд руб.