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У «Газпрома» появились проблемы с «Силой Сибири»
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«Газпром» не смог найти поставщиков труб для участка «Силы Сибири» на 47,4 млрд рублей 

Rambler News Service 1 час назад
«Газпром» признал несостоявшимися пять тендеров на закупку труб большого диаметра (ТБД) для газопровода «Сила Сибири» на общую сумму 47,416 млрд руб. из-за отсутствия поданных заявок, говорится в материалах компании.
«На участие в запросе предложений заявок не представлено. Комиссия по подведению итогов запроса предложений ПАО "Газпром закупки" решила признать запрос предложений несостоявшимся», — говорится в проколах каждой из пяти закупок.
Ранее «Газпром» объявил тендеры на поставку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» газопровода «Сила Сибири». Заказчиком являлась компания «Газпром комплектация», дочерняя компания «Газпрома».
Три тендера на поставку труб для участков «Ковыкта — Чаянда» (0 — 209,6 км), «Ковыкта — Чаянда» (209,6 — 422,3 км) и «Ковыкта — Чаянда» (422,3 — 611,5 км) предполагали закупку на 11,854 млрд руб. каждый, четвертый тендер предполагал закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (611,5 — 663,9 км) на 3,105 млрд руб., пятый — закупку труб для участка «Ковыкта — Чаянда» (663,9 — 803 км) на 8,749 млрд руб.
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