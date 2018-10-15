«Сбербанке CIB» нашел замену уволенному аналитику Фэку

Бывший замдиректора департамента отношений с инвесторами «Роснефти» Андрей Громадин перейдет в «Сбербанк CIB», где возглавит аналитическое направление по нефтегазовому сектору, рассказали два знакомых Громадина и подтвердил представитель Сбербанка . Что побудило Громадина принять такое решение, они не сказали.

«Сбербанк подтверждает, что Андрей Громадин присоединился к команде аналитиков Sberbank Investment Research c 15 октября 2018 года в должности старшего аналитика. В обязанности Громадина войдет аналитическое освещение компаний нефтегазового сектора. Опыт работы Андрея с нефтегазовым сектором более 17 лет», — сказал представитель госбанка.

Президент Сбербанка Герман Греф назвал отчет Фэка непрофессиональным. Он лично извинился перед упомянутыми в отчете людьми.

«Я лично позвонил и принес извинения и [председателю правления «Газпрома»] Алексею Борисовичу Миллеру, и всем тем людям [которые затронуты в отчете аналитиков]», — рассказал Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума в мае.

Греф утверждал, что авторы отчета сделали выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. «Наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому „Сбербанк CIB“ принял решения с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться», — объяснил предправления Сбербанка. Фэк не считал свою работу непрофессиональной: те, кто прочитал отчет, согласятся, что он выстроен последовательно, и аргументы изложены логично.

В октябре 2017 г. за подписью Фэка, Котельниковой и Валерия Нестерова вышло два отчета с критикой работы «Роснефти» под названием «Роснефть»: надо поговорить об Игоре ». В первой версии отчета лично Фэк допускал двусмысленные формулировки в отношении главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина и критиковал его методы управления. В обзоре говорилось, что после 2013 г. несмотря на ожидания инвесторов «Роснефть», не снизила долг. Компания направила $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности, утверждалось в отчете.