«РоссТур» исключили из «Турпомощи»

«Турпомощь» исключила из ассоциации «РоссТур»

Наблюдательный совет «Объединения туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ исключил из состава ассоциации все юридические лица туроператора „РоссТур“, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.

Приказом Ростуризма ООО „РоссТур“ было исключено из Единого федерального реестра туроператоров по заявлению самой компании о прекращении туроператорской деятельности.

»РоссТур» до сих пор не представило в Ростуризм достоверной информации о количестве пострадавших туристов — клиентов компании, а также об общей сумме невыполненных обязательств, сообщает РИА «Новости»

Как ранее сообщала НСН, компания «РоссТур» объявила о временном прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года, передает РИА «Новости». Ранее «Интурист», «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Анекс тур» и «Санмар» — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с «РоссТуром». Туристы «РоссТур» застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое страхование» на сумму 50 миллионов рублей. Количество пострадавших туристов пока не обнародована. «РоссТур» позиционировала себя как одну из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, включающая в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России.