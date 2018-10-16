Ещё
«РоссТур» исключили из «Турпомощи»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.50
$
65.74
75.63
75.74
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.40
75.80
Индексы и котировки Brent
80.33
+0.09 Золото
1222.30
+0.01 РТС
1162.79
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1501
–0.0014
04.10
1.1514
16.10
11.10
07.10

«Турпомощь» исключила из ассоциации «РоссТур» 

Национальная Служба Новостей + ещё 13 16 октября 2018
Фото: © РоссТур
Наблюдательный совет «Объединения туроператоров в сфере выездного туризма „Турпомощь“ исключил из состава ассоциации все юридические лица туроператора „РоссТур“, сообщается на сайте Федерального агентства по туризму.
Приказом Ростуризма ООО „РоссТур“ было исключено из Единого федерального реестра туроператоров по заявлению самой компании о прекращении туроператорской деятельности.
»РоссТур» до сих пор не представило в Ростуризм достоверной информации о количестве пострадавших туристов — клиентов компании, а также об общей сумме невыполненных обязательств, сообщает РИА «Новости».
Как ранее сообщала НСН, компания «РоссТур» объявила о временном прекращении туроператорской деятельности с 15 октября 2018 года, передает РИА «Новости». Ранее «Интурист», «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Анекс тур» и «Санмар» — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с «РоссТуром». Туристы «РоссТур» застрахованы в страховой компании АО «ЕРВ Туристическое страхование» на сумму 50 миллионов рублей. Количество пострадавших туристов пока не обнародована. «РоссТур» позиционировала себя как одну из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, включающая в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Роскачество проверило 40 марок светлого пива Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США Эксперты раскритиковали идею Минздрава о безликих пачках сигарет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом529
Названы курсы рубля к доллару и евро на начало ноября
В Польше объяснили отказ от российского газа346
Россию избавят от доллара364
США нанесут еще один «удар» мировой экономике9
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика Азия
01:43
Медведев заявил о торговой войне с США
Экономика Рынки
03:34
Прорыва не будет: что мешает России
Экономика Статьи
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
04:04
Что дорожает быстрее инфляции
Экономика Статьи
09:50
Силуанов сделал заявление из-за риска скачка цен на бензин
Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
00:41
Россия отчаялась занимать за рубежом
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение