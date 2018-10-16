В РФ готовят «обезличенные» пачки сигарет

Минздрав прорабатывает вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет

В сфере борьбы с табаком появятся новые меры, Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения "обезличенных" пачек сигарет (не содержащих логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок), а также уменьшения числа мест, где курение разрешено, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство. В октябре прошлого года Скворцова сообщала, что на рассмотрение в правительство РФ внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу, целью которой является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году.

"Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%", — напомнила Скворцова.

"Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя — с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков", — заявила министр.

По словам Скворцовой, сейчас главная задача — это "последовательная денормализация курения". "Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно. Поэтому в настоящее время мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака", — заявила собеседница агентства.

"Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения", — пояснила она.

"Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза ", — отметила Скворцова.

Скворцова также рассказала, что по оценкам ученых, табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.