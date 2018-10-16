Ещё
В РФ готовят «обезличенные» пачки сигарет
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.54
$
65.75
75.83
76.10
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.20
75.60
Индексы и котировки Brent
80.25
–0.07 Золото
1228.20
–0.14 РТС
1148.75
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1588
+0.0042
02.10
1.1547
15.10
10.10
05.10

Минздрав прорабатывает вопрос введения «обезличенных» пачек сигарет 

Прайм + ещё 68 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В сфере борьбы с табаком появятся новые меры, Минздрав совместно с экспертами прорабатывает вопросы введения "обезличенных" пачек сигарет (не содержащих логотипов, с написанными единым шрифтом названиями марок), а также уменьшения числа мест, где курение разрешено, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
В 2014 году Россия приняла ряд мер по борьбе с курением, в том числе ужесточила антитабачное законодательство. В октябре прошлого года Скворцова сообщала, что на рассмотрение в правительство РФ внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу, целью которой является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году.
"Еще недавно Россия была в числе самых курящих стран. С принятием системного и сбалансированного антитабачного законодательства, нам удалось снизить потребление табака более чем на 20%", — напомнила Скворцова.
"Мы внедрили полный набор базовых мер. Но останавливаться на достигнутом нельзя — с ходом времени происходит определенная адаптация, которая может влиять на потребление: так было в некоторых странах, где после снижения был даже некоторый рост числа курильщиков", — заявила министр.
По словам Скворцовой, сейчас главная задача — это "последовательная денормализация курения". "Конечно, это должно делаться последовательно и уважительно. Но это не значит, что это нужно делать нерешительно и неэффективно. Поэтому в настоящее время мы вместе с экспертами обсуждаем возможные шаги в плане регулирования табака", — заявила собеседница агентства.
"Они направлены на сокращение доступности табачной продукции, уменьшение числа мест, где курение разрешено, дополнительное информирование населения о вреде курения", — пояснила она.
"Так, например, прорабатывается вопрос введения обезличенных пачек сигарет, который показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза", — отметила Скворцова.
Скворцова также рассказала, что по оценкам ученых, табак является причиной до 20% смертности в мире, а отказ от него мог бы прибавить в некоторых странах сразу несколько лет к продолжительности жизни.
Прайм: последние новости
Ростуризм исключил "РоссТур" из единого реестра туроператоров Stockmann договорилась о продаже последнего торгового центра в России Вексельберг считает незаконными санкции США и намерен их обжаловать
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики31
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом437
Россия осталась без еще одного туроператора11
Рублю пообещали дедолларизационную сенсацию313
Назван самый стремительно дорожающий продукт42
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Политика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
00:41
Россия отчаялась занимать за рубежом
Рынки
00:29
Россия осталась без еще одного туроператора
Компании Путешествия
03:34
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом
Рынки Статьи
03:41
Пенсионный фонд ополчился на бизнес
Компании
03:26
Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение
Компании Статьи
02:59
Экономист рассказал о «долларе по 500»
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение