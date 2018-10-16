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Минфин поддержал ограничения для банкиров
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Минфин поддержал идею запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин РФ поддерживает идею запретить выезд за рубеж недобросовестным банкирам, но важно не перегнуть палку, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Я считаю, что в целом эта идея здравая, потому что, конечно, мне надоело наблюдать на набсовете АСВ как мы гоняемся за этими банкирами по всему миру. В целом эта норма, которая требует рассмотрения, она должна быть тщательно рассмотрена в плане фундаментальных прав гражданина… Здесь надо быть очень внимательными, чтобы палку не перегнуть", — сказал Моисеев.
Нельзя гражданина ограничить в фундаментальных правах, если он не осуждён, пояснил замминистра.
"В целом, идея отторжения не вызывает, но понятно, что это должно быть по аналогии как, например, с уголовными делами, когда в качестве меры пресечения применяется подписка о невыезде. Но это санкционирует суд. То есть, что-то такое должна быть, а не просто по решению чиновника Центрального банка", — отметил он.
Моисеев также подчеркнул, что такая мера должна применяться во всех случаях, будь то санация или отзыв лицензии у банка.
"Если человек украл, то какая разница", — заключил он.
По закону выехать за границу сейчас не могут граждане РФ, имеющие задолженность в размере более 10 тысяч рублей по оплатам налогов, кредитов, штрафов, алиментов, услуг ЖКХ.
Ранее во вторник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму в ноябре. По его словам, предполагается распространить такой запрет на руководителей и собственников, главных бухгалтеров "всех банков, в отношении которых ЦБ РФ предприняты какие-то предупредительные действия".
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