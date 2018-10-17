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Против РФ и Ирана запланированы новые санкции
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США запланировали новые санкции против российских и иранских компаний 

Lenta.ru + ещё 3 4 часа назад
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию ведения войны в Сирии. Согласно плану, американские власти введут санкции в отношении российских и иранских компаний, занимающихся реконструкцией сирийских районов, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
«У США и союзников есть реальная возможность заставить иранский режим заплатить за продолжающуюся оккупацию Сирии», — заявил исполнительный директор Фонда защиты демократии Марк Дубовиц.
По информации СМИ, в документе говорится также о планах приложить политические и дипломатические усилия, чтобы вывести Иран из Сирии, сжимая его в финансовом плане.
Ранее 16 октября американский Минфин ввел санкции против 20 иранских банков и компаний, поддерживающих ополчение Басидж, которое входит в Корпус стражей исламской революции (КСИР). В июле сообщалось, что власти США могут включить иранский КСИР в список иностранных террористических организаций, который составляет Госдеп.
Отношения США и Ирана обострились после того, как в начале мая Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.
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