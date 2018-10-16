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«Аэрофлот» отменил продажу льготных билетов в Крым
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«Аэрофлот» отменил продажу льготных билетов в Крым 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Компания «Аэрофлот» прекращает продажи билетов по субсидируемым тарифам на Дальний Восток, в Симферополь и Калининград.
Льготные билеты перестали продавать с 16 октября, следует из письма «Аэрофлота», передает «Интерфакс». Причиной остановки продаж билетов стало полное освоение выделенных из госбюджета субсидий на 2018 год.
Субсидирование рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь осуществлялось в рамках постановления правительства. Билеты могли приобрести граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 55 лет, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Аэрофлота» Виталий Савельев предложил сделать часть тарифов дочерней авиакомпании «Россия» «плоскими», то есть не меняющимися в течение года. Савельев уточнил, что при этом тариф на Дальний Восток поднимется с 22 до 25 тыс. рублей «туда и обратно», а авиакомпания «Россия» начнет летать по «плоскому» тарифу в 22 тыс. рублей.
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