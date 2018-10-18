Польша нашла газ дешевле газпромовского

Как Польша нашла в США газ дешевле газпромовского

Польша похвасталась долгосрочным контрактом на покупку американского СПГ. Это дебют газа из США в Центральной Европе. Однако куда более сенсационным стало заявление о том, что американский СПГ будет почти на треть дешевле российского трубопроводного газа. Неужели такое возможно, и Польша подорвет позиции Газпрома в Европе?

Польская PGNiG и американская Venture Global LNG подписали долгосрочный контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет, сообщил глава польской компании Мачей Вожняк. Два миллиона тонн — это около 25 танкеров в год, а после регазификации — 2,7 миллиарда кубометров голубого топлива.

В скором времени Польша собирается заключить новые контракты на поставку СПГ, сказал Вожняк. Скорее всего, речь идет о долгосрочном контракте на поставку еще 2 млн тонн СПГ в год (или 2,7 млрд кубов) с Port Arthur LNG, дочкой Sempra LNG & Midstream. Еще летом PGNiG подписала меморандумы с этими двумя компаниями на поставку 4 млн тонн в год (или 5,4 млрд кубометров). Первый меморандум уже перерос в контракт, второй, видимо, на подходе. Условия одинаковые: поставки будут проходить по формуле Free on Board (FOB), а начало поставок везде после 2022-2023 гг.

Формула FOB означает, что польская компания становится владельцем сырья уже при отправке, она сама будет указывать порт назначения.

«Как только СПГ загрузили в танкер, он переходит в собственность Польши. Дальше поляки сами оплачивают транспортировку и страховку всего груза. Для американцев это самый простой и удобный вариант — поставили в порт и дальше их ничего не волнует», — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Впрочем, и для поляков такой контракт тоже вполне удобен. С одной стороны, он позволяет показать сейчас свою лояльность США. А с другой, когда начнутся реальные поставки в 2022-2023 годах, Польша может выступить в роли трейдера и выбирать, куда выгодней поставить этот газ — к себе на родину либо на южноамериканский или азиатский рынок, потому что там за него дадут больше денег. По крайней мере, в 2016-2018 годах тенденция такова, что реализация СПГ на любых других рынках выгодней, чем поставки в Европу.

«Например, этим летом газпромовский газ продавался в Старом свете по 220 долларов, а в Азии голубое топливо покупали по 350-370 долларов за тысячу кубов. Естественно, на поставках в Азию можно было заработать больше», — говорит Юшков. «Поэтому поляки столкнутся с необходимостью выбора: денег заработать или хайпануть», — добавляет он.

«Либо Польша может совершать обменные операции с Норвегией: по контрактам норвежцев отправлять свой СПГ в Южную Америку или Азию, а норвежцы в зачет закинут свой газ полякам. Всем будет выгодно из-за экономии на транспортировке», — говорит эксперт.

Польша также может сделать бизнес на русофобии Украины, которая не хочет покупать газ у Газпрома, и готова переплачивать за него, беря у других. Варшава хочет расширить мощность своего СПГ-терминала с 5 до 7,5 млрд кубов для реэкспорта СПГ. И Украина может стать покупателем этого голубого топлива.

На вопрос о цене Вожняк заявил, что СПГ из США обойдется Польше на «20 с чем-то процентов дешевле. Почти на 30% дешевле, чем российский газ».

«Я понимаю, что вы удивлены, но такой мы делаем бизнес», — добавил глава польской газовой компании.

Заявление о том, что СПГ впервые будет дешевле трубопроводного газа — настоящая сенсация.

Неужели полякам удалось добиться скидки от коммерческих американских компаний, которые ради маленькой европейской страны решили поработать себе в убыток? Верится с трудом.

«Про формулу ценообразовани толком ничего не сказали. А заявление о цене на 20-30% дешевле российского газа, довольно странное. Когда поляки купили первый танкер СПГ, они признались, что это было настолько дорого, что даже дороже катарского СПГ, и на таких условиях покупать топливо не хотят», — удивляется Юшков.

Если речь идет о 2022-2023 годах, то предположить какая будет разница цен между стоимостью американского СПГ и российского трубопроводного газа в Польше через год, а тем более через четыре-пять лет, невозможно, считает Юшков. Действующий контракт Газпрома с поляками привязан к цене на нефть, и какой она будет в 2022 году? Американский СПГ привязан к стоимости газа на Henry Hub — а это спотовая площадка, где цена меняется вообще каждый день.

Если глава польской компании говорит о текущей разнице в цене, то это сложно проверить.

«Можно предположить, что Вожняк просто взял цену на Henry Hub и сравнил со средней стоимостью российского газа в Европе. В 2017 году на Henry Hub СПГ стоил почти 3 доллара за миллион британских термических единиц, это примерно 110 долларов за тысячу кубометров. Газпромовский газ обходится полякам в 220 долларов, разница получается в два раза», — отмечает Юшков.

Однако в стоимость американского СПГ не входят ни доставка СПГ с завода на терминал, ни затраты на сжижение, ни маржа продавца. В самом порту покупатель всегда получает СПГ по более высокой цене, чем на хабе, к которому стоимость лишь привязывается, поясняет Юшков. Вероятно, отсюда и возникает разница не в два раза, а на 20-30%.

Но при этом, поляки, судя по всему, не включают в цену американского СПГ ни затраты на страховку, ни на транспортировку и аренду судна, ни на регазификацию газа в конечном пункте доставки, которые будет нести сама Польша. Тогда как стоимость газпромовского газа конечная, учитывает уже все. В этом случае сравнение некорректно и манипулятивно.

Поляки давно недовольны тем, что Газпром продает им газ не по самой низкой цене в Европе, как Германии. И с политического согласия США строят планы полного избавления от российского газа после 2022 года, когда заканчивается текущий долгосрочный контракт с российской газовой компанией. Продлевать контракт поляки не хотят, по крайней мере, на долгосрочной основе и на текущих условиях.

Но, скорее всего, обойтись без российского газа у них вряд ли получится. Зато контракты с американцами станут в их руках сильным аргументам на переговорах с Газпромом.

Обещанные объемы американского СПГ в два раза меньше, чем объемы закупки сегодня российского газа. США обещают по двум контрактам 5,4 млрд кубов в год, и не весь объем, скорее всего, дойдет до самой Польши. Газпром поставил в Польшу в 2017 году 11,1 млрд кубов плюс 3,6 млрд кубов поляки получили «в остальных странах Европы».

По сути, это тот же российский газ, только пришел он по «Северному потоку». У Германии образуются излишки, которые Польша покупает на споте.

«Для Польши это выгодная бизнес-схема. Поляки оставляют этот газ в Германии тем потребителям, к которым должен прийти российский газ по газопроводу через Польшу, а себе оставляют транзитное топливо. Тем самым экономят на транспортировке. В этом плане Польше очень выгоден «Северный поток-2», чтобы дальше продолжать в еще больших масштабах реализовывать эту схему. Хотя политически поляки и выступают против», — рассказывает эксперт ФНЭБ.

Кроме того, спрос на газ в самой Польше растет. В 2007 году поляки потребляли 14,4 млрд кубов, а теперь 19,1 млрд кубов, говорит Юшков. Собственная добыча при этом падает и составляет 4 млрд кубов. Поставки СПГ из Катара и Норвегии идут, но небольшими партиями. Ставка делается еще на трубопровод Baltic Pipe, по которому газ из Норвегии через Данию должен поступать в Польшу. Но этот мифический проект много раз откладывался. Если все же построят, то по нему можно будет транспортировать только 5 млрд кубов.

Построив дополнительную инфраструктуру — Baltic Pipe и расширенный СПГ-терминал, Варшава может в теории заместить объемы российского газа. Но если газ из РФ в реальности будет по-прежнему дешевле любого другого газа, это будет невыгодно самой польской экономике. Немецкая экономика, которая будет подпитываться недорогим российским топливом с обоих «Северных потоков», будет намного конкурентней.

Поэтому полностью отказываться от российского газа Польша на самом деле не хочет. Контракт будет, вопрос — на каких условиях. И с помощью заключенных контрактов с США поляки, конечно, будут пытаться выбить от России еще большую скидку на газ. Скорее всего, будут требовать включить в формулу цены большую долю спотовой составляющей.

«Плюс они хотят связать это с переговорами по транзитному контракту. Польша хочет перейти от контракта к общеевропейским правилам по транзиту — отдельный оператор трубы, доступ к ней по заявкам, и один поставщик не может занять более половины трубы, чтобы была конкуренция», — считает Юшков.

Но так как кроме Газпрома других желающих не найдут, то, скорее всего, через аукционы ему потом дадут доступ ко всей трубе.

«Наш товар безальтернативен. Ни американцы, ни катарцы, ни норвежцы, ни африканцы не могут поставить такие объемы по такой низкой цене», — заявил сегодня замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. «Они в итоге все равно к нам вернутся, лишние деньги никто тратить не хочет», — добавил он.

Более того, если поставки России в Польшу обнуляться, это не будет критично для страны.

«Если брать структуру наших доходов, то ТЭК от экспорта дает порядка 60%, из которых газ составляет примерно 12%. Получается, что сокращение поставок на эти 10-20 млрд кубометров не сделают погоды для экономики страны», — отметил Яновский.

Всего в 2017 году Россия поставила в Западную и Центральную Европу более 192 млрд кубов голубого топлива, на Центральную Европы пришлось более 36 млрд кубов.