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США поставят Польше 40 млн тонн СПГ
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Польша подписала с США контракты на поставки в республику 2 млн т СПГ в год 

ТАСС + ещё 73 5 часов назад
Фото: Reuters
Энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставки в Польшу 2 млн т сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщили в среду журналистам в польской компании.
"На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи", — информировала польская компания в распространенном заявлении.
Поставки будут осуществляться по формуле free on board.
Польша потребляет в год 15 млрд куб. м газа. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное получает за счет импорта. Главный поставщик газа в Польшу — российский "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.
В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме по делу о снижении цен на газ, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.
Республика пользуется услугами альтернативных поставщиков, частично покрывая свои потребности в газе за счет немецкой биржи.
Среди возможных замен российским поставкам — увеличение объемов покупки Польшей сжиженного природного газа, который пока в небольших объемах поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце. Другая возможность — строительство газопровода Baltic Pipe, который по проекту должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.
В прошлом году в Польшу пришли 13 судов с СПГ, в частности из США и Катара. Объем поставляемого в страну СПГ в первом полугодии текущего года вырос на 50%. Его доля в общем объеме импорта составила 18%. Ранее PGNiG сообщала, что рассчитывает получить в 2019 году минимум 28 танкеров со сжиженным газом в рамках долговременных и среднесрочных спотовых контрактов.
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