Польша сбежала от «Газпрома»

Польша подписала многолетний контракт на поставку СПГ из США

Польская нефтегазовая компания подписала долгосрочный контракт на закупку американского сжиженного природного газа. Речь идет о поставках около 2 млн тонн СПГ в год. Эксперты называют контракт «символическим политическим жестом». Так, Россия ежегодно поставляет в Польшу около 10 млрд кубометров газа, то есть почти 70% от всего потребляемого газа в стране. Впрочем, в перспективе Польша действительно может отказаться от российских поставок, перейдя на американские и норвежские поставки газа.

Польская нефтегазовая компания PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) подписала долгосрочный контракт на закупку у американской компании Venture Global LNG сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил журналистам в среду, 17 октября, вице-президент польской компании Мацей Возняк.

По контракту США будут ежегодно поставлять Польше по 2 млн т СПГ в течение 20 лет.

По словам Возняк, поставки будут осуществляться по формуле Free on Board (FOB). Это означает, что расходы по доставке товара на борт судна ложатся на продавца.

Как сообщили в польской компании, в 2022 году завершается контракт на российский природный газ с «восточным поставщиком».

«Этот контракт просто закончится», — отметил Возняк.

Российские поставки Польша намерена возместить благодаря Норвежскому шельфу и СПГ.

Говоря об условиях контракта с США, Возняк отметил, что условия «намного лучше», чем на поставки российского газа.

«Это будет на 20% с лишним, почти на 30% дешевле чем российский газ», — сказал он, отвечая на вопрос российских журналистов (цитата по ТАСС).

«Мы не сказали в этом деле (покупки СПГ) последнее слово и будем объявлять о новых успехах», — пояснил также Возняк.

При этом, по его словам, импорт газа Польшей будет осуществляться в двух направлениях.

Первое — это 20 концессий на добычу газа на Норвежском шельфе, и второе — СПГ.

О намерении польской стороны подписать контракты на поставку СПГ с американскими компаниями стало известно еще летом.

В 2022 году истекает действие контракта PGNiG с «Газпромом» . Польша ранее неоднократно заявляла о том, что считает стоимость российского газа завышенной и может полностью от него отказаться по истечении контракта.

По данным 2017 года потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, а собственная добыча — около 4 млрд куб. м.

Около трети необходимого объема страна добывает самостоятельно, остальное приходится на импорт. Основным поставщиком газа в Польшу является российский «Газпром».

Накануне, 16 октября, стало известно о том, что PGNiG оспаривает решение Еврокомиссии закрыть антимонопольное расследование против «Газпрома». Госкомпания направила жалобу в Суд ЕС в Люксембурге.

«Главной целью расследования Еврокомиссии, начатого в 2010 году, было предотвратить ситуацию, когда «Газпром» использует свое доминирующее положение на рынках газа в Центральной и Восточной Европе и нарушает конкурентное законодательство ЕС. Еврокомиссия не проявила надлежащего усердия, готовя решение, принятое в очевидном противоречии с собранными свидетельскими материалами и процедурами закона ЕС. Более того, решение по «Газпрому» было неадекватным тому урону, который понесли компании Центральной и Восточной Европы в результате незаконных действий «Газпрома», — говорилось в официальной заявлении польской госкомпании.

Согласно Ямальскому контракту, «Газпром» поставляет в страну ежегодно до 10,2 млрд куб. м газа, что составляет почти 70% от всего потребляемого газа в Польше, то есть он является поставщиком номер один, говорит аналитик ИК АЛОР Алексей Антонов

Объем, который будет поставлять Venture Global LNG в Польшу, ничтожно мал по сравнению с долгосрочным контрактом Польши и «Газпрома».

Нынешний контракт — это, скорее всего, очередной символический политический ход польской стороны, считает Антонов.

Впрочем, в дальнейшем, если Польша не сможет договориться с Газпромом о снижении цены на газ, то к 2022 году страна может создать инфраструктуру, чтобы принимать до 6 млн тонн СПГ в год, говорит эксперт.

«Помимо этого газ может поставлять Норвегия по трубопроводу Baltic Pipe, который как раз может быть построен к 2022 году, его мощность рассчитана на поставку до 10 млрд куб. м в год. То есть сценарий отказа от российского газа в целом возможен», — отмечает Антонов.

Однако в таком случае Польше придется переплачивать за газ.

Так, если трубопроводный газ в 2017 году полякам обходился в среднем в $222 за 1 тыс. куб. м, то американский по ценам того года стоил на $30 дороже, и это не учитывая затрат Польши на строительство инфраструктуры.