Калужский производитель сыров построит дополнительную сыроварню при поддержке Корпорации МСП

ООО «Сырная губерния» (г. Медынь, Калужская область), одному из ведущих предприятий региона по производству европейских сыров, открыто финансирование на сумму 121,9 млн рублей в Сбербанке для приобретения дополнительного оборудования. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП на общую сумму 48,5 млн рублей и поручительствами Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области на сумму 36,8 млн рублей.

По итогам реализации проекта предприятие увеличит объем и линейку выпускаемой продукции, расширит круг партнеров, откроет новые рабочие места и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие производства.

ООО «Сырная губерния» выпускает сыры Том де Буа (классический, с прованскими травами, с грецкими орехами, с душистым перцем), Халуми, Рикотта. Продукция предприятия реализуется в Калужской области и Москве, в том числе в сетевых магазинах «Зеленый Перекресток», METRO. Открыты собственные сырные лавки в ряде торговых и деловых центров, фермерских магазинах, экобазарах.

По состоянию на 17 октября 2018 года субъекты МСП Калужской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 3,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 4,4 млрд рублей.