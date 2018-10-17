Ещё
Калужский производитель сыров построит дополнительную сыроварню при поддержке Корпорации МСП
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.65
75.76
76.00
Прогноз
22.10 – 29.10
$
65.20
75.60
Индексы и котировки Brent
81.03
–0.07 Золото
1225.32
–0.05 РТС
1159.19
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
17.10
1.1533
+0.0055
03.10
1.1478
16.10
11.10
07.10

Калужский производитель сыров построит дополнительную сыроварню при поддержке Корпорации МСП 

Рамблер 1 час назад
Фото: Сырная губерния
ООО «Сырная губерния» (г. Медынь, Калужская область), одному из ведущих предприятий региона по производству европейских сыров, открыто финансирование на сумму 121,9 млн рублей в Сбербанке для приобретения дополнительного оборудования. Кредитные линии обеспечены гарантиями Корпорации МСП на общую сумму 48,5 млн рублей и поручительствами Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области на сумму 36,8 млн рублей.
По итогам реализации проекта предприятие увеличит объем и линейку выпускаемой продукции, расширит круг партнеров, откроет новые рабочие места и обеспечит дальнейшее устойчивое развитие производства.
ООО «Сырная губерния» выпускает сыры Том де Буа (классический, с прованскими травами, с грецкими орехами, с душистым перцем), Халуми, Рикотта. Продукция предприятия реализуется в Калужской области и Москве, в том числе в сетевых магазинах «Зеленый Перекресток», METRO. Открыты собственные сырные лавки в ряде торговых и деловых центров, фермерских магазинах, экобазарах.
По состоянию на 17 октября 2018 года субъекты МСП Калужской области получили финансовую поддержку Корпорации МСП в объеме 3,5 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь средства на сумму 4,4 млрд рублей.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом522
В Польше объяснили отказ от российского газа341
Россию избавят от доллара361
РФ может построить новый крупный трубопровод1
Санкции США привели к неожиданному эффекту в РФ95
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
03:34
Прорыва не будет: что мешает России
Экономика Статьи
17:23
Минфин раскрыл сроки дедолларизации экономики
Рынки Экономика
04:04
Что дорожает быстрее инфляции
Экономика Статьи
09:50
Силуанов сделал заявление из-за риска скачка цен на бензин
Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
00:41
Россия отчаялась занимать за рубежом
Рынки
00:29
Россия осталась без еще одного туроператора
Компании Путешествия
03:34
Почему от россиян скрывают, что будет с долларом
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение