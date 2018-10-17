Украина готовит новый иск против РФ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины собирается подать иск против России в международный арбитраж из-за якобы потери "Дельта Банком" инвестиций на территории Крыма.
Это следует из тендерной документации Фонда, опубликованной в среду.
Так, фонд объявил тендер на закупку "услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах и других действий по взысканию с Российской Федерации компенсации за потерю АО "Дельта Банком" инвестиций на территории Автономной Республики Крым в результате их экспроприации, национализации или подверженности мерам, равным по последствиям экспроприации Российской Федерацией".
Также фонд намерен требовать у России компенсацию потерь, в том числе "путем взыскания имущества и активов РФ в иностранных юрисдикциях".
В документах не уточняется предполагаемая дата подачи иска. Крайний срок подачи заявки на тендер — 3 декабря 2018 года.
Это не первый иск Украины к Российской Федерации. В сентябре 2016 года Украина инициировала разбирательство в рамках Конвенции ООН по морскому праву, обвинив Россию в нарушении суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме этого в 2017 году Украина обратилась в Международный суд ООН, обвинив Россию в нарушении двух международных конвенции — по борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминаций.