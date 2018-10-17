Украина готовит новый иск против РФ за потерю инвестиций «Дельта банка» в Крыму

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины собирается подать иск против России в международный арбитраж из-за якобы потери "Дельта Банком" инвестиций на территории Крыма.

Это следует из тендерной документации Фонда, опубликованной в среду.

Так, фонд объявил тендер на закупку "услуг по обеспечению судебных процессов в международных арбитражах и других действий по взысканию с Российской Федерации компенсации за потерю АО "Дельта Банком" инвестиций на территории Автономной Республики Крым в результате их экспроприации, национализации или подверженности мерам, равным по последствиям экспроприации Российской Федерацией".

Также фонд намерен требовать у России компенсацию потерь, в том числе "путем взыскания имущества и активов РФ в иностранных юрисдикциях".

В документах не уточняется предполагаемая дата подачи иска. Крайний срок подачи заявки на тендер — 3 декабря 2018 года.