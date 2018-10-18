«Ростех» поможет цифровизовать экономику Алтайского края

Госкорпорация "Ростех" и правительство Алтайского края совместно разработают новые подходы к цифровизации экономики региона и внедрению ИТ-технологий. Сторона подписали соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Предполагается, что цифровизация затронет промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, туризм, а также государственное и муниципальное управление. Так, "Ростех" поможет Алтайскому краю реализовать проекты "Безопасный город", "Умный город", "Умная школа", "Умная энергетика" и проекты по цифровизации региональной системы здравоохранения, говорится в сообщении.

"Ростех" интересен властям Алтайского края и как потенциальный инвестор в действующие в регионе территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко . Среди возможных направлений сотрудничества — внедрение интеллектуального энергосетевого оборудования, передовых систем мониторинга, энергоэффективного наружного освещения, "умной" светофорной техники, уточняет пресс-служба.

"Также мы рассчитываем на сотрудничество Алтайского государственного технического университета с корпоративным университетом "Ростеха" для подготовки современных кадров", — сказал Томенко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Представитель "Ростеха" Сергей Сахненко напомнил, что аналогичные проекты корпорация реализует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Бурятии, Иркутской и Ярославской областях.

"Наши решения на 80% снижают аварийность, на 15% повышают пропускную способность дорог, сокращают до 50% энергозатраты на уличное освещение, значительно улучшают уровень общественной безопасности. В целом они повышают эффективность управления городскими хозяйствами и уровень комфорта жизни местного населения", — сказал Сахненко.

В пресс-службе отметили, в целях эффективного взаимодействия Алтайского края и госкорпорации стороны создадут проектный офис на базе Национального центра информатизации, передает пресс-служба регионального правительства.