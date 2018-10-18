Сбербанк и ВТБ создадут региональную авиакомпанию

В России может появиться новая авиакомпания

Крупнейшие российские банки создают региональную авиакомпанию, сообщают «Ведомости»

По информации издания, в начале 2018 года правительство России поручило Сбербанку ВТБ создать авиакомпанию, которая стала бы крупнейшим из региональных авиаперевозчиков страны.

В настоящее время банки заняты разработкой бизнес-плана, определением облика авиакомпании и состава ее акционеров.

На данный момент известно, что новый региональный авиаперевозчик не появится ранее будущего года, а его планируемый годовой пассажиропоток может составить 6-10 миллионов человек. Кроме того, известно, что Сбербанк и ВТБ консультируют сотрудники компании Bain & Company.

Самой крупной из российских региональных авиакомпаний является «Ямал», пассажиропоток которой в 2017 году составил 1,8 миллиона человек.