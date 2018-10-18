H&M пришел во Владивосток

Первый магазин шведского модного бренда H&M открылся в городе Владивостоке в торгово-развлекательном комплексе «Седанка Сити» 18 октября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В магазине предлагаются мужские, женские и детские коллекции одежды, обуви и аксессуаров. Первые трое посетителей магазина получили подарочные карты на пять, семь и десять тысяч рублей. Следующие двести покупателей получили сертификаты на покупки на 1000 рублей.

Как отмечают представители компании, это первый магазин бренда в Дальневосточном регионе России. «Открытие первого магазина H&M в Дальневосточном регионе — важный шаг в экспансии H&M на российском рынке. География магазинов H&M динамично расширяется, и мы рады, что можем предложить нашим покупателям незабываемые впечатления от шопинга во всех уголках нашей страны, как в онлайн, так и в физических магазинах», — сказал генеральный директор H&M Россия и Казахстан Саэд Эль-Ашкар.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в московском торговом центре «Афимолл Сити» откроется первый в России магазин лондонского модного бренда COS, принадлежащего шведской компании H&M Hennes & Mauritz AB. Магазин площадью 540 квадратных метров расположится на втором этаже главного атриума торгово-развлекательного центра. В московском COS будут представлены мужская, женская и детская коллекции одежды и аксессуаров.

Сеть магазинов одежды, обуви и аксессуаров H&M принадлежит шведской компании H&M Hennes & Mauritz AB (владеющей также брендами COS, Monki, & Other Stories и другими). Товары H&M представлены в мире более чем на 70 рынках.