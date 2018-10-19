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У ВостСибтранскомбанка отозвали лицензию
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Банк России с 19 октября отозвал лицензию у иркутского ВостСибтранскомбанка — ЦБ 

Прайм + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 19 октября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ВостСибтранскомбанк, сообщается на сайте Центрального банка РФ (ЦБ).
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 19 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк" АО "ВостСибтранскомбанк", регистрационный номер 2731, город Иркутск", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проблемы в деятельности банка возникли из-за незначительного запаса собственных средств и фактического отсутствия источников их увеличения для покрытия убытков, связанных с низким качеством кредитного портфеля. На протяжении длительного периода времени проводились "схемные" и непрозрачные сделки, направленные на поддержание размера капитала и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.
Кроме того, банк осуществлял "фиктивные" операции для сокрытия значительной недостачи денег в кассе и вывода высоколиквидных активов в размере более 130 миллионов рублей с ущербом для кредиторов и вкладчиков. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило утрату капитала банка на 98% и снижение нормативов достаточности собственных средств банка до критических значений.
Уточняется, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы.
Добавляется, что Банк России назначил в АО "ВостСибтранскомбанк" временную администрацию до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 сентября занимал 301-е место в банковской системе РФ.
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