Корпорация МСП приняла участие в IV Форуме малого бизнеса регионов-стран участниц ШОС и БРИКС

БРИКС. В четверг, 18 октября 2018 года, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) приняли участие в работе IV Форума малого бизнеса регионов-стран участниц ШОС

Заместитель генерального директора Корпорации МСП Максим Любомудров выступил в роли модератора круглого стола «Кредитно— гарантийная, лизинговая и маркетинговая поддержка малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС». Участие в круглом столе приняли управляющий директор Департамента малого бизнеса Банк ВТБ (ПАО) Наталья Бирюкова , генеральный директор Фонда развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан Айдар Халилов, Ассоциированный профессор по предпринимательству Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета (Республика Казахстан) Дмитрий Ханин, представители бизнес-сообщества.

В рамках встречи обсуждались форматы и перспективы взаимодействия институтов поддержки, эффективность реализуемых мер поддержки субъектов МСП и дальнейшее расширение перечня инструментов поддержки, а также оказание содействия малым и средним предприятиям в области расширения рынков сбыта, в том числе в продвижении продукции на международные рынки.

Максим Любомудров отметил, что объем финансовой поддержки субъектов МСП нарастающим итогом в 2015-2018 гг. в рамках Национальной гарантийной системы может составить 773 млрд рублей. Также в рамках реализации мер финансовой поддержки малых и средних предприятий Корпорация МСП осуществила запуск программы льготного лизинга. В ноябре 2017 года была учреждена Региональная лизинговая компания

Республики Башкортостан. Планируемый объем оказания льготной лизинговой поддержки РЛК Республики Башкортостан в 2018 году составляет 1,7 млрд рублей. По данным на октябрь 2018 года, РЛК Республики Башкортостан оказала поддержку инициаторам 27 проектов общим объемом 1,2 млрд рублей. Из них 5 проектов реализуется на территории Республики Башкортостан, 12 проектов — на территории других субъектов Российской Федерации (Челябинская, Свердловская, Томская и Курганская области, Камчатский край, Приморский край).