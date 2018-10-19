Uber будет помогать искать работу

Американский агрегатор такси Uber создал новый сервис по поиску временной работы и сотрудников для фриланса, пишет Financial Times

По данным издания, приложение получит название Uber Works. О точной дате запуска пока ничего не известно — сервис дорабатывается, и компания ищет разработчиков. При этом работа по запуску ведется не в штаб-квартире Uber в Кремниевой долине, а в Чикаго. Собеседники газеты считают, что так компания старается сохранить свои планы в секрете.

Новый сервис будет работать по тому же принципу, что и агрегатор такси — сводить работодателей и потенциальных работников. Обе стороны будут пользоваться одним приложением. Планируется, что водители смогут устраиваться через него на работу в Uber.

По словам собеседников издания, Uber попытается использовать новый сервис для воздействия на новых инвесторов перед выходом компании на биржу, запланированным на начало 2019 года. Запуск Uber Works должен убедить их в гибкости бизнес-модели.