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Uber будет помогать искать работу
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Uber будет помогать искать работу 

Lenta.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Shutterstock
Американский агрегатор такси Uber создал новый сервис по поиску временной работы и сотрудников для фриланса, пишет Financial Times.
По данным издания, приложение получит название Uber Works. О точной дате запуска пока ничего не известно — сервис дорабатывается, и компания ищет разработчиков. При этом работа по запуску ведется не в штаб-квартире Uber в Кремниевой долине, а в Чикаго. Собеседники газеты считают, что так компания старается сохранить свои планы в секрете.
Новый сервис будет работать по тому же принципу, что и агрегатор такси — сводить работодателей и потенциальных работников. Обе стороны будут пользоваться одним приложением. Планируется, что водители смогут устраиваться через него на работу в Uber.
По словам собеседников издания, Uber попытается использовать новый сервис для воздействия на новых инвесторов перед выходом компании на биржу, запланированным на начало 2019 года. Запуск Uber Works должен убедить их в гибкости бизнес-модели.
Uber уже запускал непрофильные сервисы: Uber Freight для поиска автомобилей для грузоперевозок и Uber Eats для заказа еды из ресторанов. Последний запускался в России, но был закрыт в прошлом году после завершения сделки по поглощению российского филиала Uber «Яндексом». На смену ему пришел сервис «Яндекс Еда».
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