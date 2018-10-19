Bork объяснилась за видео с Путиным

Компания Bork назвала обучающим видеоролик с участием президента России Владимиром Путиным , передает РБК.

Согласно заявлению компании, видео использовалось только в целях «информирования и обучения сотрудников», а не как рекламный материал.

Видеоролик «Bork на кухне президента» транслировался в точках продаж компании. В видео демонстрировались кадры из программы «Центральное телевидение» (НТВ) 2012 года, где Путин под музыку шел к холодильнику и останавливался у кухонного стола. По пути движения президента всплывали значки с обозначением моделей техники Bork, которая располагалась на кухне.