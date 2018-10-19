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Bork объяснилась за видео с Путиным
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Bork объяснилась за видео с Путиным 

Рамблер 2 часа назад
Компания Bork назвала обучающим видеоролик с участием президента России Владимиром Путиным, передает РБК.
Согласно заявлению компании, видео использовалось только в целях «информирования и обучения сотрудников», а не как рекламный материал.
Рекламу с кадрами из кухни Путина заблокировали
Видеоролик «Bork на кухне президента» транслировался в точках продаж компании. В видео демонстрировались кадры из программы «Центральное телевидение» (НТВ) 2012 года, где Путин под музыку шел к холодильнику и останавливался у кухонного стола. По пути движения президента всплывали значки с обозначением моделей техники Bork, которая располагалась на кухне.
Телеканал «НТВ» на правах правообладателя потребовал заблокировать видеоролик и направил официальную претензию в ФАС в адрес Bork c требованием проверить законность использования образа президента.
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