Все российские авиакомпании могут перестать летать

Все российские авиакомпании могут приостановить деятельность. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил генеральный директор одной из них.
Ранее стало известно, что Министерство транспорта РФ разработало проект постановления правительства, который подразумевает перенос к 2020 году на территорию России серверов и баз данных, обеспечивающих бронирование и продажу билетов и регистрацию на внутрироссийские рейсы.
По мнению директора авиакомпании «Сибирь» Владимира Объедкова, которое он высказал в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну, реализация задумки Минтранса приведет либо к тому, что авиаперевозчики будут вынуждены полностью приостановить свою деятельность, либо к продолжительной и дорогостоящей миграции их серверов и баз данных.
Объедков обращает внимание на то, что «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии», крупнейшие авиакомпании страны, обслуживаются зарубежными провайдерами. Российские же провайдеры, уверен он, не отвечают требованиям столь крупных перевозчиков, как «Аэрофлот» и S7.