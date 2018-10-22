«Алроса» сократила добычу алмазов на 11%

«Алроса» в январе-сентябре сократила добычу алмазов на 11%

"Алроса" в январе-сентябре 2018 года сократила добычу алмазов на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 26,4 миллиона карат, следует из сообщения компании.

Как отмечается, сокращение в основном обусловлено выбытием из обработки руды с трубки "Мир", а также завершением отработки открытым способом трубки "Удачная". Прогноз на 2018 год остался без изменений — на уровне 36,6 миллиона карат (спад на 8%).

Добыча алмазов в третьем квартале 2018 года выросла на 23% относительно предыдущего квартала (плюс 2% в годовом сопоставлении) — до 10,5 миллиона карат в связи с сезонным возобновлением производства на россыпных месторождениях, увеличением объемов обработки руды и песков, а также постепенным выходом на проектные показатели ранее запущенных активов.

Запасы на конец третьего квартала выросли на 42% в квартальном выражении — до 15,5 миллиона карат в связи с сезонным ростом добычи на россыпных месторождениях на фоне снижения продаж в натуральном выражении.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.