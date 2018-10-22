AliExpress начнет продавать товары из Европы и Турции

AliExpress планирует продавать покупателями из России товары европейских и турецких производителей. Об этом в интервью РБК рассказал глава AliExpress в России Лю Вэй.

«В перспективе на платформе появятся бренды из Европы и Турции — как вы знаете, недавно компания приобрела крупного турецкого ретейлера Trendyol, который специализируется на одежде», — отметил Лю Вэй.

До сих пор AliExpress торговал только китайскими товарами, напоминает РБК. Для продажи продукции производителей из других стран владеющая маркетплейсом Alibaba Group запустила в Китае другую площадку — Tmall, которая также работает в России.

Издание отмечает, что ставку на европейские товары делает совместное предприятие «Яндекса» Сбербанка , которое станет основным конкурентом AliExpress Russia на российском рынке электронной торговли.

Проект «Яндекса» и Сбербанка планируется запустить до конца октября этого года. Его название пока не анонсировалось.