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AliExpress начнет продавать товары из Европы
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AliExpress начнет продавать товары из Европы и Турции 

RB.ru + ещё 6 22 октября 2018
Фото: globallookpress.com
AliExpress планирует продавать покупателями из России товары европейских и турецких производителей. Об этом в интервью РБК рассказал глава AliExpress в России Лю Вэй.
«В перспективе на платформе появятся бренды из Европы и Турции — как вы знаете, недавно компания приобрела крупного турецкого ретейлера Trendyol, который специализируется на одежде», — отметил Лю Вэй.
До сих пор AliExpress торговал только китайскими товарами, напоминает РБК. Для продажи продукции производителей из других стран владеющая маркетплейсом Alibaba Group запустила в Китае другую площадку — Tmall, которая также работает в России.
Издание отмечает, что ставку на европейские товары делает совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка, которое станет основным конкурентом AliExpress Russia на российском рынке электронной торговли.
Проект «Яндекса» и Сбербанка планируется запустить до конца октября этого года. Его название пока не анонсировалось.
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