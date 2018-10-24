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Сбербанк планирует сделать бесконтактными все банкоматы
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Сбербанк планирует сделать бесконтактными все банкоматы 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк до конца года оборудует 50-60% всех банкоматов технологией бесконтактных операций, а в течение следующего года все банкоматы банка будут оснащены NFC-ридерами, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис.
"Вы знаете, что уже сейчас абсолютное большинство POS-терминалов оснащены технологией NFC, которые позволяют вместо того, чтобы платить физическими картами платить вашими смартфонами…. Я думаю, что к концу года 50-60% банкоматов Сбербанка будут этой технологией оборудованы. А в течение 2019 года — все", — сказал он, выступая на презентации маркетплейса "Беру!".
"Необходимость в пластиковой карте как таковой исчезнет", — заключил Хасис.
Сбербанк в конце августа сообщал, что на тот момент 31 тысяча устройств была оборудована NFC-ридерами. Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств.
Сбербанк в середине октября совместно с международной платежной системой Visa запустили дебетовую карту без пластикового носителя. Банк тогда отмечал, что она позволит россиянам оплачивать покупки в интернете и в магазинах с помощью смартфона.
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