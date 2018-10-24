Сбербанк планирует сделать бесконтактными все банкоматы

Сбербанк до конца года оборудует 50-60% всех банкоматов технологией бесконтактных операций, а в течение следующего года все банкоматы банка будут оснащены NFC-ридерами, сообщил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис

"Вы знаете, что уже сейчас абсолютное большинство POS-терминалов оснащены технологией NFC, которые позволяют вместо того, чтобы платить физическими картами платить вашими смартфонами…. Я думаю, что к концу года 50-60% банкоматов Сбербанка будут этой технологией оборудованы. А в течение 2019 года — все", — сказал он, выступая на презентации маркетплейса "Беру!".

"Необходимость в пластиковой карте как таковой исчезнет", — заключил Хасис.

Сбербанк в конце августа сообщал, что на тот момент 31 тысяча устройств была оборудована NFC-ридерами. Банкоматная сеть банка состоит из 76 тысяч устройств.