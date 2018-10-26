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«Газпром» отчитался о строительстве «Турецкого потока»
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«Газпром» построил 95% морской части газопровода «Турецкий поток» 

ТАСС + ещё 8 3 часа назад
Фото: Газпром
"Газпром" построил 95% морского участка магистрального газопровода "Турецкий поток", сообщается в пресс-релизе компании.
"На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала", — говорится в сообщении.
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