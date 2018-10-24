Россиян хотят лишить любимого интернет-магазина

Аптеки предложили Роскомнадзору заблокировать Ozon.ru

Роспотребнадзор. Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), в который входит «Ригла», «Эркафарм» и «Неофарм», попросил Роскомнадзор проверить сайт Ozon.ru. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение организации, отправленное 19 октября. Также СПФО предложил внести сайт в единый реестр запрещенной информации, таким образом заблокировав его. Обращение, помимо Роскомнадзора, направлено в прокуратуру Москвы, Росздравнадзор

На Ozon.ru появилась возможность заказывать онлайн лекарства, сообщил союз, однако в настоящее время электронная торговля лекарствами запрещена законом — постановлением правительства и указом президента. Продажа препаратов на сайте нарушает права потребителей, утверждает организация, обращая внимание на отсутствие информации о качестве реализуемых товаров, соблюдении условий хранения и других лицензионных требований. Также СПФО указал на отсутствие данных о наличии у компании лицензии на фармацевтическую деятельность.

Виновных СПФО попросил привлечь к административной ответственности.

Гендиректор «Неофарм» Евгений Нифантьев сообщил «Коммерсанту», что 15 октября заказал на Ozon.ru «Супрадин», «Нурофен» и «Вигантол», оплатив их на сайте. Курьер, рассказал Нифантьев, доставил заказ 16 октября.

Ozon.ru утверждает, что запустил онлайн-торговлю лекарствами в начале октября для ограниченного круга клиентов. По словам представителя компании Марии Заикиной, правила продажи товаров дистанционным способом предусматривают запрет на онлайн-торговлю лекарствами, если исключена возможность ознакомления с товаром. Получив две лицензии на фармацевтическую детяльность, рассказала она, Ozon запустил офлайн-аптеки в Москве и Твери, где работают фармацевты и соблюдаются все правила хранения и отпуска лекарств. На сайте можно сформировать заказ и забрать его в одной из аптек, отметила Заикина, добавив:

«Если у клиента температура 39 или сломана нога и нет возможности забрать заказ самостоятельно, он может дать поручение курьеру ознакомиться с товаров и доставить безрецептурные препараты по удобному адресу».

Договор поручения в этой ситуации не противоречит закону, добавила она.

В Роскомнадзоре, Росздравнадзоре и Роспотребнадзоре на запросы не ответили. Связаться с представителем прокуратуры Москвы Людмилой Нефедовой газете не удалось.